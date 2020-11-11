Байден обсудил Украину с Макроном и Джонсоном

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Избранный президент США Джозеф Байден обсудил готовность помогать Украине во время телефонных разговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, передает УНН со ссылкой на CBS News.

Так, во время телефонного разговора с премьер-министром Джонсоном они обсудили темы — от сдерживания COVID-19 и борьбу с изменением климата, до “укрепления демократии и совместной работе по таким вопросам, как Западные Балканы и Украина”.

“Избранный президент выразил заинтересованность в сотрудничестве с Великобританией, НАТО и ЕС по общим трансатлантических приоритетов”, — говорится в сообщении.

В свою очередь, в беседе с Макроном Байден “выразил свою заинтересованность в активизации двусторонних и трансатлантических связей, в том числе из-за НАТО и Европейский Союз и “выразил готовность к совместной работе над глобальными вызовами, включая безопасность и развитие в Африке, конфликты в Украине и Сирии, ядерную программу Ирана”, — говорится в сообщении.

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