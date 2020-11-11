Пашинян взял на себя ответственность за "катастрофу" в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник, 10 ноября, заявил, что несет личную ответственность за сложившихся обстоятельств вокруг Нагорного Карабаха. Об этом он сказал в прямом эфире на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Да, я несу ответственность за эту ситуацию и буду нести. Это большая неудача для нас, большая катастрофа, большой траур за потерянные жизни, но я верю, что Армения и Арцах („Нагорно-Карабахская республика“. — ред.) должны жить, должны укрепляться, усиливаться, должны пересмотреть прежние позиции по различным вопросам”, — цитирует Пашиняна издание DW.
По его словам, необходимо сконцентрироваться на экономическом, гуманитарном развитии Армении и Нагорного Карабаха. “Надо зафиксировать, что мы упали, но мы не скатились в пропасть, мы вовремя решили остановиться. В противном случае наше состояние было бы намного хуже. Необходимо извлечь уроки, это может помочь дальнейшему развитию нашей страны”, — отметил премьер Армении.
Также во время своего выступления Пашинян заявил, что год назад альтернативой вооруженному конфликту в Карабахе могло стать возвращение пяти районов без конкретного статуса Нагорного Карабаха.
“Если бы год назад мы согласились на формулу возвращения пяти районов, то ситуация была бы лучше. Но кто в Армении высказался бы за такой вариант? Я бы тоже высказался против”, — сказал Пашинян.
“Альтернативой вооруженный конфликт было возвращение пяти районов без конкретного статуса Карабаха. Но мы не пошли на это в первые дни войны, считая, что сможем переломить ситуацию. Мы пошли на это после того, как стало понятно, что переломить невозможно”, — сказал Пашинян.
Как сообщалось ранее в УНН, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Впоследствии в сети появился текст данного соглашения.
Согласно документу, подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будет развернуто около 2 тыс. российских миротворцев, транспортное сообщение в регионе будет контролировать пограничная служба ФСБ России. Также стало известно, что Россия, имеющая на территории Армении военную базу, отправила в Нагорный Карабах не менее 20 самолетов с российскими военными.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что соглашение по Карабаху соответствует интересам азербайджанского и армянского народов, в частности, он назвал это соглашение капитуляцией Армении. Алиев также заявил, что кроме российских миротворцев в Карабахе будут еще и турецкие.
В то же время турецкая сторона еще не заявляла о своих планах участвовать в миротворческой операции. В МИД РФ заявили лишь, что Анкара поддержала заявление глав трех государств и правительств, а в МИД Азербайджана сообщили, что в разговоре министров иностранных дел Азербайджана и Турции последний поздравил Баку с победой.
С другой стороны, после подписания премьером Армении Никол Пашинян соответствующего заявления, десятки людей ворвались в здание правительства и парламента страны. Армянская оппозиция намерена отправить Пашиняна в отставку и аннулировать соглашение по Карабаху.
Напомним, ситуация в регионе обострилась 27 сентября, когда на спорной территории Нагорного Карабаха начались активные бои. Азербайджан и Армения друг друга обвинили в провокациях, после чего азербайджанские вооруженные силы начали наступление, захватив южную часть проблемного региона и вплотную подойдя к столице непризнанной “НКР” — Степанакерт (Ханкенди).