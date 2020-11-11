В Херсонской области за сутки выздоровело в десять раз меньше людей, чем заболело

КИЕВ. 11 ноября. УНН. На Херсонщине за последние сутки проведено более 2,4 тыс. исследований на выявление коронавируса, из которых зафиксировано 242 новых лабораторно подтвержденных случая COVID-19 и только 22 новых выздоровления. Об этом в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.

“За последние сутки проведено 1310 ПЦР-исследований и 1171 исследования методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 242 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 18 детей и 18 медицинских работников”, — написал он.

Гусев сообщил, что состояние больных удовлетворительное: “216 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 26 человек”.

Впрочем, за сутки умерло четыре человека. “Все имели пневмонию и COVID-19”, — пояснил глава ОГА. Он добавил, что за сутки зафиксировано 22 новых выздоровления.

“Поэтому сейчас в области 6075 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус. Из них:

— 2375 человек побороли недуг;

— 3569 человек инфицированы COVID-19;

— 131 человек умер”, — резюмировал он.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 479 197 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 8756 — летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.