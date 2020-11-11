Турецкий гранд нацелился на аренду футболиста Ярмоленко

КИЕВ. 11 ноября. УНН. "Фенербахче" заинтересован в аренде вингера "Вест Хэма" и сборной Украины Андрея Ярмоленко, передает турецкое издание "Fotomac", передает УНН.

Спортивный директор “Фенербахче” Белёзоглу лично работает над трансфером Ярмоленко и видит украинца, как главную трансферную цель в зимнее трансферное окно.

Турецкий клуб хочет арендовать украинца до конца этого сезона. Белезоглу уверен, что вингер согласится на этот трансфер, потому что нет гарантированного места в основном составе “Вест Хэма”.

Примечательно, что “Тransfermarkt” оценивает футболиста в 7,5 млн. евро, его контракт с “Вест Хэмом” рассчитан до лета 2022 года.

Добавим также, в этом сезоне 31-летний украинец провел 8 матчей, забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.