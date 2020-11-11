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В РФ медики заразились коронавирусом после прививки российской вакциной

В РФ медики заразились коронавирусом после прививки российской вакциной

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Алтайском крае, что в России, у трех медиков, которым ранее была сделана прививка от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной “Спутник V”, тесты на коронавирус показали положительный результат. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава Алтайского края, передает УНН, опираясь на российское госинформагентство “ТАСС”.

“Три медика из 42, которые первыми сделали прививки от коронавирусной инфекции, заразились коронавирусом”, — говорится в сообщении.

По мнению российского Минздрава, вакцина должна работать в два этапа: через три недели после первой инъекции человек получает вторую прививку. И, по их мнению, защищенным от COVID-19 человек считается только через три недели после второй прививки.

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В Минздраве РФ предположили, что иммунитет к коронавирусу у медиков до момента контакта с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел.

В украинском Минздраве ранее заявили, что никаких переговоров на государственном уровне по закупке или получении российских вакцин против COVID-19 не ведется.

Источник: УНН
Теги: Россия, медики, вакцина, Коронавирус
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