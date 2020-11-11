Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,12 0,0090  EUR: 33,20 -0,1932 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
С начала года почти 5 тысячам россиян выдали разрешение на постоянное проживание в Украине
С начала года почти 5 тысячам россиян выдали разрешение на постоянное проживание в Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
6345

Эрдоган подтвердил участие Турции в урегулировании ситуации в Карабахе

Эрдоган подтвердил участие Турции в урегулировании ситуации в Карабахе

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция и Россия вместе будут контролировать соблюдение соглашения о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией в спорном районе Нагорного Карабаха. Как сообщает во вторник, 10 ноября, пресс-служба президента Турции, об этом Эрдоган заявил своему российскому коллеге Владимиру Путину в телефонном разговоре, пишет DW, передает УНН.

Как говорится в сообщении, во время телефонного разговора президентов Эрдоган заявил, что Турция будет контролировать прекращение огня вместе с Россией в “общем центре, который будет создан Азербайджаном на его землях, освобожденных от армянской оккупации”. Также в сообщении отмечается, что, по словам Эрдогана, Москва также будет нести “важную ответственность” в этом отношении.

Само подписание соглашения о прекращении огня турецкий лидер охарактеризовал как “правильный шаг в направлении долгосрочного урегулирования”.

Как ранее сообщал УНН, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Впоследствии в сети появился текст данного соглашения.

Согласно документу, подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будет развернуто около 2 тыс. российских миротворцев, транспортное сообщение в регионе будет контролировать пограничная служба ФСБ России. Также стало известно, что Россия, имеющая на территории Армении военную базу, отправила в Нагорный Карабах не менее 20 самолетов с российскими военными.

И хотя в официальных российских сообщениях не было ни одного упоминания об участии Турции в дальнейшем урегулировании конфликта, все же президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что кроме российских миротворцев в Карабахе будут еще и турецкие. В частности, Алиев назвал это соглашение капитуляцией Армении.

До этого турецкая сторона не заявляла о своих планах участвовать в миротворческой операции. Ранее в МИД РФ лишь сообщали, что Анкара поддержала заявление глав трех государств и правительств, а в МИД Азербайджана сообщили, что в разговоре министров иностранных дел Азербайджана и Турции последний поздравил Баку с победой.

Следует отметить, что после подписания премьером Армении Никол Пашинян соответствующего заявления, десятки людей ворвались в здание правительства и парламента страны Армянская оппозиция намерена отправить Пашиняна в отставку и аннулировать соглашение по Карабаху.

Напомним, ситуация в регионе обострилась 27 сентября, когда на спорной территории Нагорного Карабаха начались активные бои. Азербайджан и Армения друг друга обвинили в провокациях, после чего азербайджанские вооруженные силы начали наступление, захватив южную часть проблемного региона и вплотную подойдя к столице непризнанной “НКР” — Степанакерт (Ханкенди).

Источник: УНН
Теги: Россия, Армения, Турция, Реджеп Эрдоган, Азербайджан, Нагорный Карабах
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.