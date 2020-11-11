Эрдоган подтвердил участие Турции в урегулировании ситуации в Карабахе
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция и Россия вместе будут контролировать соблюдение соглашения о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией в спорном районе Нагорного Карабаха. Как сообщает во вторник, 10 ноября, пресс-служба президента Турции, об этом Эрдоган заявил своему российскому коллеге Владимиру Путину в телефонном разговоре, пишет DW, передает УНН.
Как говорится в сообщении, во время телефонного разговора президентов Эрдоган заявил, что Турция будет контролировать прекращение огня вместе с Россией в “общем центре, который будет создан Азербайджаном на его землях, освобожденных от армянской оккупации”. Также в сообщении отмечается, что, по словам Эрдогана, Москва также будет нести “важную ответственность” в этом отношении.
Само подписание соглашения о прекращении огня турецкий лидер охарактеризовал как “правильный шаг в направлении долгосрочного урегулирования”.
Как ранее сообщал УНН, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Впоследствии в сети появился текст данного соглашения.
Согласно документу, подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будет развернуто около 2 тыс. российских миротворцев, транспортное сообщение в регионе будет контролировать пограничная служба ФСБ России. Также стало известно, что Россия, имеющая на территории Армении военную базу, отправила в Нагорный Карабах не менее 20 самолетов с российскими военными.
И хотя в официальных российских сообщениях не было ни одного упоминания об участии Турции в дальнейшем урегулировании конфликта, все же президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что кроме российских миротворцев в Карабахе будут еще и турецкие. В частности, Алиев назвал это соглашение капитуляцией Армении.
До этого турецкая сторона не заявляла о своих планах участвовать в миротворческой операции. Ранее в МИД РФ лишь сообщали, что Анкара поддержала заявление глав трех государств и правительств, а в МИД Азербайджана сообщили, что в разговоре министров иностранных дел Азербайджана и Турции последний поздравил Баку с победой.
Следует отметить, что после подписания премьером Армении Никол Пашинян соответствующего заявления, десятки людей ворвались в здание правительства и парламента страны Армянская оппозиция намерена отправить Пашиняна в отставку и аннулировать соглашение по Карабаху.
Напомним, ситуация в регионе обострилась 27 сентября, когда на спорной территории Нагорного Карабаха начались активные бои. Азербайджан и Армения друг друга обвинили в провокациях, после чего азербайджанские вооруженные силы начали наступление, захватив южную часть проблемного региона и вплотную подойдя к столице непризнанной “НКР” — Степанакерт (Ханкенди).