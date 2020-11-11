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Жребий определил пары 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу

Жребий определил пары 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Федерация баскетбола Украины провела жеребьевку 1/8 финала Кубка Украины среди команд мужчин. Об этом говорится на сайте Федерации, передает УНН.

На этой стадии в борьбу за трофей приобщаются команды Суперлиги. Поединки стадии пройдут в два поединка: дома и на выезде. В парах с командами разных дивизионов первый матч состоится на площадке представителя низшего дивизиона.

Вашему вниманию пары 1/8 финала:

  • “Политехник” — “Черкасские Обезьяны”
  • “Химик” — “Харьковские Соколы”
  • “Химик-2” — “Запорожье”
  • “Киев-Баскет” — “Тернополь”
  • “БИПА-СДЮСШОР” — “Николаев”
  • “Днепр” — Одесса “
  • “Мариуполь” — “Будивельник”
  • “Кривбасс” — “Прометей”.

Стоит отметить, что базовые сроки проведения матчей 1/8 финала — 23 ноября — 6 декабря.

Источник: УНН
Теги: спорт, баскетбол
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