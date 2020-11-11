Жребий определил пары 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Федерация баскетбола Украины провела жеребьевку 1/8 финала Кубка Украины среди команд мужчин. Об этом говорится на сайте Федерации, передает УНН.

На этой стадии в борьбу за трофей приобщаются команды Суперлиги. Поединки стадии пройдут в два поединка: дома и на выезде. В парах с командами разных дивизионов первый матч состоится на площадке представителя низшего дивизиона.

Вашему вниманию пары 1/8 финала:

“Политехник” — “Черкасские Обезьяны”

“Химик” — “Харьковские Соколы”

“Химик-2” — “Запорожье”

“Киев-Баскет” — “Тернополь”

“БИПА-СДЮСШОР” — “Николаев”

“Днепр” — Одесса “

“Мариуполь” — “Будивельник”

“Кривбасс” — “Прометей”.

Стоит отметить, что базовые сроки проведения матчей 1/8 финала — 23 ноября — 6 декабря.