На коронавирусную инфекцию в мире уже заболел 51 млн человек

КИЕВ. 11 ноября. УНН. По состоянию на утро среды в мире инфекцией, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, заразились уже более 51,3 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 51 375 050 человек, из них выздоровели 33 488 189. Количество умерших возросло до 1 270 167.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (10 241 488), Индия (8 591 730), Бразилия (5 699 005), Франция (1 857 309), Россия (1 802 762), а также Испания (1 381 218), Аргентина (1 262 476), Великобритания (1 237 198) и Колумбия (1 155 356).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (239 618), Бразилии (162 802), Индии (127 059) и Мексике (95 027).

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 479 197 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 8756 — летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.