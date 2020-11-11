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На сегодня установлена цена на банковские металлы

На сегодня установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Национальный банк Украины на 11 ноября 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 697.9959 грн;

Серебро - 21.8024 грн;

Платина - 786.0410 грн;

Палладий - 2 247.1450 грн.

По сравнению с 10 ноября курс всех указанных металлов упал, когда курс палладия - вырос.

Источник: УНН
Теги: НБУ, драгметаллы
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