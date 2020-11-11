Официальный курс гривны установлен на уровне 28,12 грн/доллар

КИЕВ. 11 ноября. УНН. На 11 ноября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,12 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

28.120600 грн за доллар;

33.200600 грн за евро;

0.367830 грн за российский рубль;

37.227500 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 10 ноября курс всех указанных валют упал, кроме доллара и фунта, курс которых вырос.