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Официальный курс гривны установлен на уровне 28,12 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 28,12 грн/доллар

КИЕВ. 11 ноября. УНН. На 11 ноября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,12 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

28.120600 грн за доллар;

33.200600 грн за евро;

0.367830 грн за российский рубль;

37.227500 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 10 ноября курс всех указанных валют упал, кроме доллара и фунта, курс которых вырос.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ
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