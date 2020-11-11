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На нескольких мостах и проспектах в Киеве образовались пробки

На нескольких мостах и проспектах в Киеве образовались пробки

КИЕВ. 11 ноября. УНН. По состоянию на 8:00 на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

В общем пробки образовались на проспектах Победы, Броварском и Голосеевском.

Кроме того, затруднено движение по улицам Борщаговской, Вадима Гетьмана, Василия Стуса и на Большой Окружной дороге.

На левом берегу также движение затруднено на проспекте Юрия Гагарина и проспекте Мира. Также в пробках стоят Дарницкая площадь, Харьковское шоссе и улица Раисы Окипной.

Движение на мостах - Северном, Дарницком, Русановском и Патона - затруднено в направлении правого берега. 

Напомним, на 11 ноября 2020 официальный курс гривны установлен на уровне 28,12 грн/долл.

Источник: УНН
Теги: Киев, пробки
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