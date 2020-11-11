Мировые цены на нефть выросли

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в среду утром в ходе торгов выросли в цене до 43,96 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:06, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,80%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 41,73 доллара за баррель, прибавив 0,89%.

Добавим, на днях нефть подорожала, как и золото, на фоне того, как Джо Байден, которому эксперты приписали победу на президентских выборах в США, готовится зайти в Белый дом, хотя действующий президент Дональд Трамп и отверг результаты выборов в Соединенных Штатах.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.