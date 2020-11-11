Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,12 0,0090  EUR: 33,20 -0,1932 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Акция протеста против карантина выходного дня
Эксклюзивные новости УНН
В МОН назвали количество студентов, которые прибыли в Украину из России
В МОН назвали количество студентов, которые прибыли в Украину из России
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Здоровье
Архив
32415

В Украине почти 490 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 10 611

В Украине почти 490 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 10 611

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Украине на 8 часов 11 ноября зафиксировано уже почти 490 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - опять более 10 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

"10 611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 11 ноября 2020 года. В частности, заболели 350 детей и 493 медработники", - сообщил Степанов.

По его данным, также за последние сутки:

  • госпитализировано - 1453 человека;
  • летальных случаев - 191;
  • выздоровели - 6802 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки - 73 285 (в том числе методом ПЦР - 43 908, методом ИФА - 29 377).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 489 808 человек;
  • выздоровели - 221 459 человек;
  • летальных исходов - 8947;
  • проведения ПЦР-тестов - 3 735 166.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях", - добавил Степанов.

Также министр отметил, что количество заболеваний в регионах таково:

  • город Киев - 46632 случаи;
  • Винницкая область - 12 970 случаев;
  • Волынская область - 17 236 случаев;
  • Днепропетровская область - 18 690 случаев;
  • Донецкая область - 15 066 случаев;
  • Житомирская область - 20 194 случая;
  • Закарпатская область - 18 056 случаев;
  • Запорожская область - 15 285 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 25 643 случая;
  • Киевская область - 21 731 случай;
  • Кировоградская область - 3280 случаев;
  • Луганская область - 4738 случаев;
  • Львовская область - 34 988 случаев;
  • Николаевская область - 11092 случаи;
  • Одесская область - 30 041 случай;
  • Полтавская область - 13 143 случая;
  • Ровенская область - 23 035 случаев;
  • Сумская область - 15 662 случая;
  • Тернопольская область - 22 549 случаев;
  • Харьковская область - 44 948 случаев;
  • Херсонская область - 6075 случаев;
  • Хмельницкая область - 20 826 случаев;
  • Черкасская область - 11 063 случая;
  • Черновицкая область - 26 301 случай;
  • Черниговская область - 10 564 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, на прошлой неделе три дня подряд Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом, и показатель уже превысил 10 тысяч в сутки.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на фоне этого сообщил, что Украина с 9 ноября переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - в частности, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.