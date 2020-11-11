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Туманы и до 9° тепла: прогноз погоды на сегодня

Туманы и до 9° тепла: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Украине в среду, 11 ноября, осадков не ожидается, утром - местами туманы. Воздух днем прогреется до 9 градусов тепла, ночью - "минусы". Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По прогнозу синотикив, в Украине сегодня без осадков, на Правобережье ночью и утром туман.

Температура ночью от 5° тепла до 1° мороза, днем 4-9° тепла, теплее всего - на Закарпатье и на юге.

В Киевской области сегодня без осадков; ночью и утром туман. Температура ночью 0-3° тепла, днем 5-8°.

Напомним, нынешний октябрь в столице побил температурный рекорд 1881 года.

Источник: УНН
Теги: погода, прогноз погоды, Укргидрометцентр
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