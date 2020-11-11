Ночная ДТП в Днепре: столкнулись пять автомобилей, есть погибший и раненые

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Днепре в ночь на среду, 11 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 5 автомобилей, в результате которого погиб один человек, еще двое получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, передает УНН.

Сообщение о том, что на углу улицы Калиновой и Слободского проспекта Индустриального района города Днепр, произошло ДТП с участием 5 автомобилей, спасатели получили 11 ноября в 1:36.

В ГСЧС отметили, что легковушка Infiniti под управлением гражданина 1998 года рождения, двигаясь по Слобожанскому проспекту, пересекла перекресток за запрещающий сигнал светофора и совершила столкновение с автомобилем Honda.

В результате столкновения Honda продолжила неуправляемое движение по проезжей части и совершила столкновение с автомобилями, которые стояли на запрещающий сигнал светофора, Audi под управлением гражданина 1995 года рождения, Mazda под управлением гражданина 1997 года рождения и Mazda, за рулем которой находился гражданин 1997 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека, пассажирка легковушки Honda от полученных травм погибла на месте.

Водитель автомобиля Honda и пассажир автомобиля Infiniti госпитализированы в городские больницы. Об их состоянии пока неизвестно.

Добавим, что на данный момент полиция не комментировала событие.

Напомним, что в Одессе автомобиль Toyota въехал в остановку общественного транспорта. В результате ДТП пострадали две женщины и двое подростков.



