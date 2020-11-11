Кабмин сегодня собирается выделить деньги на кислород в COVID-больницах

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, о выделении средств для подвода кислорода к кроватям в больницах, которые принимают пациентов с коронавирусом. А также о перераспределении расходов для Минздрава на 2020 год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня правительства.

Правительство планирует рассмотрение проектов постановлений, в частности, выделение средств для обеспечения подачей кислорода коечного фонда учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную помощь пациентам с коронавирусом. Также хотят перераспределить расходы для Минздрава на 2020 год.

Кроме того, чиновники планируют одобрить концепцию программы развития авиационной промышленности до 2030 года и рассмотреть проекты указов Президента, в частности, молодежной политики до 2030 года. А также планируют рассмотреть вопрос об изменениях в ЗУ "Об упорядочении вопросов, связанных с обеспечением ядерной безопасности".

На заседании предполагается выступление председателя Фонда госимущества по ряду вопросов относительно списания государственного имущества. Министр Кабинета министров Олег Немчинов также будет докладывать о кадровых вопросах.

Напомним, в Украине на 8 часов 11 ноября зафиксировано уже почти 490 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - опять более 10 тысяч.

Как сообщал УНН ранее, в Министерстве здравоохранения планируют до середины ноября обеспечить медицинским кислородом не менее 25 тыс. коек в регионах. Всего в планах обеспечить 40 тыс. коек подводом кислорода.