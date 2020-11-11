Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,12 0,0090  EUR: 33,20 -0,1932 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Акция протеста против карантина выходного дня
Эксклюзивные новости УНН
В МОН назвали количество студентов, которые прибыли в Украину из России
В МОН назвали количество студентов, которые прибыли в Украину из России
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Здоровье
Архив
13935

Степанов рассказал, кто может рассчитывать на плановую госпитализацию в условиях COVID-19

Степанов рассказал, кто может рассчитывать на плановую госпитализацию в условиях COVID-19

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Во время борьбы с коронавирусом на плановые госпитализации и плановые операции могут рассчитывать беременные и новорожденные, а также пациенты с онкологией. Об этом заявил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Действительно, мы приостановили определенные плановые госпитализации и плановые операции. Какие плановые госпитализации мы проводим постоянно и никто останавливать на будущее их не будет? Это оказание помощи в результате осложнения течения беременности и родов, оказание медпомощи беременным, роженицам, новорожденным, оказание медпомощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями, оказание паллиативной помощи в стационарных условиях", - сказал Степанов.

Также он добавил, что не будут останавливать госпитализацию, если в результате ее отсрочки существует риск для жизни и здоровья людей.

Напомним, как сообщали в Минздраве, страна переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - с 9 ноября все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.