Степанов рассказал, кто может рассчитывать на плановую госпитализацию в условиях COVID-19

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Во время борьбы с коронавирусом на плановые госпитализации и плановые операции могут рассчитывать беременные и новорожденные, а также пациенты с онкологией. Об этом заявил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Действительно, мы приостановили определенные плановые госпитализации и плановые операции. Какие плановые госпитализации мы проводим постоянно и никто останавливать на будущее их не будет? Это оказание помощи в результате осложнения течения беременности и родов, оказание медпомощи беременным, роженицам, новорожденным, оказание медпомощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями, оказание паллиативной помощи в стационарных условиях", - сказал Степанов.

Также он добавил, что не будут останавливать госпитализацию, если в результате ее отсрочки существует риск для жизни и здоровья людей.

Напомним, как сообщали в Минздраве, страна переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - с 9 ноября все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.