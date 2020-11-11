Бывшая менеджер банка пойдет под суд за кражу 12 млн грн клиентов

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Бывшего заместителя директора отделения банка будут судить за завладение более 12 млн гривен вкладчиков. Об этом сообщили УНН в Киевской городской прокуратуре.

"Направлен в Шевченковский районный суд Киева обвинительный акт в отношении бывшего заместителя директора регионального отделения банка по факту завладения средствами вкладчиков в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением", - сообщили в прокуратуре.

Согласно материалам следствия, в течение 2013-2014 годов заместитель директора регионального отделения банка "предоставляла вкладчикам заведомо поддельные документы, подтверждающие то, что передача банку средств по депозитным договорам совершена надлежащим образом".

"В дальнейшем полученные от клиентов средства обвиняемая не учитывала должным образом, а присваивала и использовала по своему усмотрению. Таким образом, незаконными действиями заместителя директора регионального отделения банка причинен ущерб клиентам банка на общую сумму 12 300 000 грн", - отметили в прокуратуре.

По результатам предварительного расследования бывшей сотруднице банка предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве сообщили о подозрении мужчине, который обманул банк на более чем 11 млн гривен.