Энергетика Украины готова к зиме - Буславец

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Все энергетические компании в полной мере готовы к зиме, кроме "Энергоатома", который не успел вовремя завершить ремонты энергоблоков. Об этом сообщили в Минэнерго, передает УНН.

"22 июля было утверждено распоряжение Кабинета Министров, которым было предусмотрено все меры, необходимые для подготовки и прохождения осенне-зимнего периода. Министерство сделало все необходимые шаги для того, чтобы обеспечить готовность всех энергетических предприятий. Мы должны быть уверены, что мы стабильно пройдем этот период", - отметила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, добавляя, что в этом году Украина входит в осенне-зимний период "с беспрецедентно большими запасами топлива на складах".

Эти и другие энергетические вопросы специалисты Минэнерго обсудили на заседании коллегии под председательством Буславец. Такое мероприятие проведено впервые с 2017 года.

Во время коллегии генерирующие компании доложили о подготовке к зиме.

"Энергоатом", в частности, констатировал, что не успевает завершить ремонты энергоблоков, а следовательно - не сможет нарастить производство атомной электроэнергии, как это предусмотрено планом. По словам Буславец, покрывать дефицит атомной электроэнергии будут тепловыми генерациями.

"Министерство ожидало максимальную интенсификацию ремонтной кампании на энергоблоках АЭС с целью увеличения количества энергоблоков, которые могут функционировать зимой. Неспособность компании "Энергоатом" нести увеличенную нагрузку атомными блоками в течение зимнего периода вследствие неоптимальной ремонтной кампании потребует максимального использования тепловой генерации", - отметила Буславец.

Руководительница Минэнерго добавила, что графики ремонтов всех генерирующих компаний на следующий год уже утверждены. На основании этого подготовлен и утвержден прогнозный баланс электроэнергии на 2021 год.

"Этот документ является основным инструментом обеспечения безопасности поставок электроэнергии потребителям", - отметила Буславец.

Участие в коллегии приняли специалисты Госэнергонадхора. Они представили предварительную оценку состояния готовности электросетей и генерирующего оборудования к работе в осенне-зимний период. Также, члены коллегии приняли решение отметить работников энергетической отрасли наградами ко Дню энергетика.

Ранее УНН сообщал, что прогнозный баланс электроэнергии на 2021 год предусматривает, что АЭС будут производить половину всей электроэнергии Украины, ТЭС - 27%, ТЭЦ - 9%, ГЭС/ГАЭС - 5%, ВИЭ - 9%.