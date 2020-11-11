"Слуги народа" скатились до третьей позиции в рейтинге партий - исследование

КИИВ.11 ноября. УНН. Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ноябре, то за партию "Слуга народа" проголосовали бы 18,7% избирателей, она была бы на третьем месте в рейтинге, хотя в апреле еще занимала лидирующую позицию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Так, если бы выборы в ВРУ проходили в ноябре, то партия "Слуга народа" получила бы 18,7% голосов, уступив партиям "ОПЗЖ" и "ЕС". По данным соответствующего исследования, в апреле этого года "Слуга народа" имела 29,9% поддержки и занимала первое место в рейтинге партий.

Добавим, опрос проводился с 17 по 24 октября 2020 года методом интервью. Опрошено было 1502 человека на всей территории Украины, кроме временно оккупированных Крыма и некоторых территорий Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6% для показателей, близких к 50%, 2,2% - для показателей, близких к 25%, 1,7% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

Напомним, по данным опроса, рейтинг Президента Зеленского за семь месяцев упал на 7,6%.