С начала года в Украине зарегистрировано более 25 тыс. обращений из-за интернет-мошенничества

КИЕВ. 11 ноября. УНН. С начала 2020 года в киберполицию поступило более 25,6 тыс. (или 80%) обращений по поводу интернет-мошенничества - из-за фишинга и продажи несуществующих товаров. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции, передает УНН.

"Сообщение о мошеннических действиях в Интернете составляют 80% от всех обращений граждан. Наиболее распространенными видами мошенничества в виртуальном пространстве является продажа несуществующих товаров, а также фишинговые онлайн-магазины", - отметили в полиции.

Всего с начала этого года киберполиция зарегистрировала более 32 тысяч обращений граждан.

Сообщается, что чаще всего воры обманывают граждан, продавая несуществующие товары на площадках объявлений или в соцсетях. Как правило, в таких случаях главное условие покупки - полная переплата за товар.

Также еще одна распространенная схема мошенников - создание фишинговых ресурсов, которые внешне похожи на популярные Интернет-магазины. Оплачивая на таких сайтах, покупатель не только остается без желаемого товара, но и "передает" данные банковской карточки аферисту.

Напомним, что в Виннице разоблачили деятельность двух нелегальных call-центров, через которые мошенники ежедневно похищали деньги с банковских карт клиентов различных банков.