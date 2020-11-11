"Слуги народа" начали оправдываться за пойманного на взятке сразу после выборов соратника

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В политической партии "Слуга народа", комментируя разоблачение на взятке сразу после местных выборов соратника Михаила Попелича, который стал председателем ОТО на Закарпатье, признали, что даже самый тщательный отбор кандидатов не дает защиты от коррупции в их рядах. Об этом говорится в распространенном в среду, 11 ноября, заявлении политсилы, передает УНН.

"К сожалению, даже самый тщательный отбор кандидатов не гарантирует их стопроцентной добродетели. Однако никто не имеет "иммунитета" от преследований за коррупцию и другие преступления... "Слуга народа" ожидает справедливый приговор для Михаила Попелича - новоизбранного от партии главы Воловецкой ОТО на Закарпатье, которого подозревают в вымогательстве взятки", - заявили в партии.

Глава политической силы Александр Корниенко заверил, что в партии "не разделяем чиновников на "своих" и "чужих".

Напомним, 10 ноября на Закарпатье СБУ задержала новоизбранного от партии "Слуга народа" голову Воловецкой ОТО Михаила Попелича, которого подозревают в вымогательстве взятки.