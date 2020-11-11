В Днепре задержали подозреваемого в заказном убийстве известного херсонского бизнесмена

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Днепре задержали подозреваемого в заказном убийстве херсонского бизнесмена Игоря Пащенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные пресс-службы Херсонской областной прокуратуры.

"В городе Днепр задержан мужчина, которому ранее заочно сообщено о подозрении в организации и приготовлении убийства. Речь идет об убийстве известного херсонского бизнесмена Игоря Пащенко, что произошло в апреле 2018 года", - отметили в прокуратуре.

По данным следствия, подозреваемый выполнял роль посредника между заказчиком и исполнителями заказного убийства.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями следственного управления ГУНП в Херсонской области.

Добавим, в местной полиции рассказали, что 24 апреля 2018 года в Херсоне на территории Днепровского района вечером у своего дома из огнестрельного оружия был расстрелян местный предприниматель со своим охранником. Предприниматель от полученных ранений погиб. Во время досудебного расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство", полицейские установили некоторых лиц, подозреваемых в причастности к заказному убийству.

Напомним, 7 ноября, в Кривом Роге Днепропетровской области мужчина с ножом начал нападать на людей, в результате - двое погибших и множество раненых.



