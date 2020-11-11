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Данилов призвал ЦИК принять меры к немедленному установлению результатов местных выборов

Данилов призвал ЦИК принять меры к немедленному установлению результатов местных выборов

Алексей Данилов

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Центризбирком должен принять меры для немедленного установления и обнародования результатов голосования на нынешних местных выборах. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Так, в письме на имя главы ЦИКа Олега Диденко, Данилов отметил, что ЦИК в условиях нового избирательного закона "проводит значительную работу по обеспечению прав украинских граждан избирать и быть избранными".

"Вместе с тем, Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины фиксируется рост социальной напряженности и, как следствие, возникновение рисков национальной безопасности в ситуации, связанной с вопросом недостаточного информирования общества о официальных результатах выборов", - заявил он.

Данилов в частности напомнил, что в соответствии с календарным планом основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября 2020 года, утвержденного постановлением ЦИКа от 8 августа 2020 года №163, предельной датой установления результатов голосования по местным выборам определено 6 ноября 2020 года включительно.

"Вместе с тем, на сегодняшний день, в определенной части территориальных округов результаты голосования по местным выборам не установлены", - отметил секретарь СНБО.

"Учитывая изложенное, в интересах национальной безопасности и ввиду того, что проведение свободных, гласных и транспарентных выборов является необходимым условием обеспечения принципа демократии, является обязательным стандартом для демократического, свободного и открытого общества, обращаю внимание на принятие неотложных мер по установлению результатов голосования на местных выборах 25 октября 2020 года и немедленного их обнародования на официальном веб-сайте Центральной избирательной комиссии", - говорится в письме.

Напомним, ранее в ЦИКе заявили, что закон не предусматривает сроков предоставления информации территориальными комиссиями в Центральную избирательную комиссию, в частности, и о результатах местных выборов 25 октября. Главное для ТИК - уложиться в дедлайн по установлению результатов выборов, который приходится на 6 ноября.

Источник: УНН
Теги: выборы, СНБО, ЦИК
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