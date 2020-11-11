АМКУ оштрафовал на 30 млн грн пять производителей "молочки" за некачественное масло

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал пять производителей некачественного масла на 30 млн грн. Содержание растительных жиров в их продукции достигало 90-100%, а свое "немасло" они отправляли в школы и детсады. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

"Комитетом выявлен ряд недобросовестных производителей, которые изготавливали смеси с неизвестными составляющими и при этом называли продукт "маслом". В некоторых случаях содержание немолочных и растительных жиров достигало 90-100%. Подобное "немасло", помимо продажи в магазинах и на оптовых рынках, поставлялось через систему публичных закупок в школы, детсады, интернаты, больницы. Поэтому речь идет не только о недобросовестной конкуренции и неуважению к потребителю, но и об угрозе здоровью людей", - говорится в сообщении.

Итак, указали в АМКУ, используя названия "сладкосливочное масло" на продукции, содержащей немолочные и растительные жиры, производители распространяли информацию, которая вводит в заблуждение потребителей. Кроме того, это могло оказать им неправомерные конкурентные преимущества.

Отмечается, что 10 ноября решениями АМКУ были наложены штрафы на таких производителей:

ООО "Богодуховский молокозавод" (Харьковская обл.) - 20,6 млн грн

ООО "Малороганский молочный завод" (Харьковская обл.) - 4,4 млн грн

ООО "Гайсинский молокозавод" (Винницкая обл.) - 3,6 млн грн

ЧП "Симол" (Киевская обл.) - 1 млн грн

Неделей ранее, 4 ноября 2020 года, Временной административной коллегией Комитета было принято решение по ООО "Интер-Мол" (город Днепр), которое, как указано, совершало аналогичные действия. Этой компании придется заплатить в бюджет 968 тыс. грн.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства утвердило методические рекомендации относительно особенностей осуществления закупок в сфере организации питания в учебных заведениях.