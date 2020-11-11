Кардиологи назвали ежедневную полезную дозу алкоголя для мужчин и женщин

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Специалисты Американской кардиологической ассоциации считают, что в день мужчинам рекомендуется пить не более двух бокалов вина, а женщинам - не более одного. Об этом пишет businessinsider.in, передает УНН.

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"Если вы выпиваете больше, полезное воздействие алкоголя может измениться на ущерб", - отмечала доктор медицинских наук и кардиолог Лорен Гилстрап.

Она также прокомментировала информацию о том, что потребление не более 14 бокалов вина в неделю снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 21% у мужчин, а не более семи бокалов в неделю - на 34% у женщин.

"Ключевым в этом вопросе является умеренность. Никогда не рекомендуется пациенту начинать пить для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Но те, кто выпивает за ужином по бокалу вина, могут не отказываться от этой привычки", - добавила врач.

Отметим, что украинцы предпочитают алкогольные напитки именно отечественного производства.

Как писал УНН ранее, в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя относятся такие ликеро-водочные компании как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").