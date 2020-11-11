ВАКС продлил срок действия обязанностей президенту МАУ Дыхне

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил на 2 месяца срок действия обязанностей, возложенных на президента компании Международные авиалинии Украины Евгения Дыхне. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, передает УНН.

"Во вторник, 10 ноября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора и продлил еще на 2 месяца срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на бывшего руководителя государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь", а ныне президента компании Международные авиалинии Украины" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый обязан: являться по первому требованию к детективам Национального антикоррупционного бюро Украины, прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры в этом уголовном производстве; не покидать Киев и Киевскую область без разрешения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в этом уголовном производстве или суда; сообщать детективу Национального антикоррупционного бюро Украины, прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в этом уголовном производстве и свидетелями относительно обстоятельств уголовного производства за пределами следственных действий; сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Добавим, что Дыхне подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением").

Так, по версии правоохранительных органов, подозреваемый, злоупотребляя служебным положением, нанес более 16,5 млн грн убытков госпредприятию.

Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, что в сентябре ВАКС избрал президенту МАУ Дыхне более 5 млн грн залога.