На Филиппины надвигается новый тайфун, эвакуируют тысячи людей
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Филиппинские власти призвали тысячи жителей восточных прибрежных районов эвакуироваться перед приходом тайфуна "Вамко" (Vamco), который должен обрушиться на государство всего через несколько недель после того, как страну поразил сильнейший циклон в этом году, передает УНН со ссылкой на Reuters.
“Вамко” является 21-м тропическим штормом, обрушившимся на Филиппины в этом году, со скоростью 125 км/ч и порывами до 155 км / ч.
Островная провинция Катандуанес и близлежащий Албай, оба к юго-востоку от столицы Манилы, в конце октября приняли на себя основной удар “Гони”, тайфуна категории 5, в результате которого погибли 25 человек и шесть человек пропали без вести.
“Вамко” должен добраться до берега острова Полилио в среду вечером и поразить провинции к северу от столицы, прежде чем покинуть главный остров Филиппин Лусон в четверг, сообщил DZMM синоптик штата Крис Перес.
Жителям прибрежных населенных пунктов, которые ожидают трехметрового штормового нагона, приказали покинуть свои дома, сообщила мэр Полилио Кристина Боске. В то же время, по ее словам, обеспечение предотвращения распространения COVID-19 в эвакуационных центрах остается проблемой.
Как сообщал УНН, ранее во Вьетнаме эвакуировали миллион человек из-за приближения тайфуна.