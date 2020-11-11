НБУ согласовал покупку финансовой компании "Фортифай" Тигипко: решений по его документам не принимали

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Национальный банк Украины согласовал гражданину Сергею Тигипко опосредованное приобретение существенного участия в ООО "Финансовая компания "Фортифай" в размере 100% в уставном капитале. НБУ еще не принимал никаких решений по пакету документов Тигипко, которые он подал для согласования. Об этом УНН ответили в НБУ в ответ на запрос.

"Национальный банк Украины 30 октября согласовал гражданину Сергею Тигипко опосредованное приобретение существенного участия в ООО "Финансовая компания "Фортифай" в размере 100% в уставном капитале", - говорится в сообщении.

Отмечается, что НБУ получил пакет документов от Сергея Тигипко для согласования опосредованного приобретения (через кипрскую компанию LUREGIO LTD) существенного участия в ПАО "Проминвестбанк" в размере 99,772644% в уставном капитале банка.

"Национальный банк пока не принимал никаких решений по пакету документов Сергея Тигипко. Сейчас полученные документы для согласования приобретения существенного участия зарегистрированы и находятся на рассмотрении. По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно", - добавили в сообщении.

При рассмотрении пакета документов Национальный банк Украины проверит соответствие деловой репутации инвестора требованиям, установленным в нормативно-правовых актах НБУ, его финансовое состояние и источники происхождения средств.

Напомним, еще в марте Президент Украины Владимир Зеленский договорился с самыми богатыми бизнесменами страны о помощи украинцам в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Среди бизнесменов был и Сергей Тигипко.