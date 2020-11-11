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НАПК обвинило Конституционный Суд в процессе закрытия более 60 дел в отношении ТОП-чиновников

НАПК обвинило Конституционный Суд в процессе закрытия более 60 дел в отношении ТОП-чиновников

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суды ходатайства о закрытии производства по 62 делам из-за решения КСУ от 27 октября. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК, передает УНН.

"Из-за принятия решения Конституционного Суда Украины (КСУ) от 27 октября 2020 года №13-р/2020 Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) было вынуждено направить в суды ходатайства о закрытии производства по 62 делам", - отметили в НАПК.

Отмечается, что дела касаются таких должностных лиц:

▪️ Олега Гладковского, бывшего первого заместителя Секретаря СНБО;
▪️ Александра Тупицкого, главы Конституционного Суда Украины;
▪️ Олега Ляшко, бывшего народного депутата;
▪️ Нестора Шуфрича, народного депутата;
▪️ Сергея Таруты, народного депутата;
▪️ Игоря Насалика, бывшего Министра энергетики и угольной промышленности;
▪️ Вадима Новинского, бывшего народного депутата;
▪️ Антона Полякова, народного депутата;
▪️ Елены Сотник, бывшего народного депутата.

"Из-за решения КСУ от 27 октября 2020 года №13-р/2020 работа НАПК остается заблокированной. НАПК лишено возможности проводить полные проверки деклараций, получать заявления физических и юридических лиц о нарушении требований Закона Украины "О предотвращении коррупции", проводить по собственной инициативе проверку возможных фактов нарушения требований этого Закона, составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, осуществлять проверки организации работы по предотвращению коррупции в государственных учреждениях и т.д. Несмотря на это, мы верим, что законодатели найдут правовые пути урегулирования этой ситуации. Именно поэтому продолжаем работать над инициативами, которые помогут повысить эффективность предотвращения и противодействия коррупции в Украине после полноценного восстановления полномочий НАПК", - подытожили в НАПК.

Добавим, что вчера, 10 ноября, в КСУ ответили на обвинения главы НАПК в том, что "орган конституционной юрисдикции страны взял на себя функции парламента".

Напомним, что 27 октября Конституционный суд Украины признал таковой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт.

Источник: УНН
Теги: КСУ, НАПК, дело
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