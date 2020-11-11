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Лечение "антиковидной" плазмой предотвращает тяжелые осложнения от COVID-19 - доктор медицинских наук

Лечение "антиковидной" плазмой предотвращает тяжелые осложнения от COVID-19 - доктор медицинских наук

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Иммунокомпетентная или так называемая "антиковидная" плазма изготавливается из крови переболевших COVID-19. Лечение ней помогает организму быстрее справиться с "ковидом" еще до начала развития тяжелых и опасных осложнений. Об этом УНН рассказала профессор, доктор медицинских наук, проректор по научно-педагогической работе Киевского медицинского университета Светлана Доан.

Так, по ее словам, "антиковидная" плазма с антителами к коронавирусу является эффективным способом лечения на начальных тяжелых стадиях болезни. Оперативное введение плазмы может помочь избежать большинства опасных осложнений от COVID-19.

"Ковид тяжелый по своим последствиям. Но если человек на начальных стадиях заболевания - мы видим высокую температуру, идет поражение легких, обычно здесь антитела работают очень хорошо", - отметила она.

Использование иммунокомпетентной плазмы нейтрализует коронавирусные нагрузки. Поэтому, по мнению Доан, такой подход помогает быстрому выздоровлению пациента.

"Это надо брать кровь людей, которые переболели, с высокими титрами антител и готовить плазму. Понятно, что это будет препарат очень крутой и хороший. Любую инфекционную болезнь, особенно респираторную, мы можем преодолеть только за счет иммунной системы, выработки антител. А человеку, когда его иммунная система не справляется, когда развивается тяжелая картина, но иммунитет еще свой не сработал, мы вводим антитела и нейтрализуем вирус, уменьшаем вирусную нагрузку. Мы можем вообще достичь таким подходом скорейшего выздоровления", - рассказала доктор медицинских наук.

Напомним, иммунокомпетентная плазма все еще не внесена в украинские протоколы "ковидного" лечения. Хотя в стандартах Минздрава определено, что для отбора потенциальных доноров будут использовать ИФА-тесты.

Как сообщал УНН ранее, проверить кровь донора на наличие антител к "ковиду" можно тестами украинского производителя "Диапроф-Мед". Эти тест-системы ИФА показали 100% совпадение со значительно дорогими американскими тестами Abbott.

Источник: УНН
Теги: медицина, Украина, Коронавирус
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