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Шмыгаль назвал программы поддержки бизнеса в условиях карантина "выходного дня"

Шмыгаль назвал программы поддержки бизнеса в условиях карантина "выходного дня"

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Правительство готово поддержать предпринимателей во время усиленного карантина "выходного дня" и восстановить программы поддержки, в частности, выплату на детей для семей ФЛП. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Правительство готово подставить плечо чтобы поддержать наших предпринимателей во время усиленного "карантина выходного дня". В полной мере расширим и восстановим следующие программы поддержки: это компенсация части зарплат производителей в связи с простоем производства, выплаты на детей для семей ФЛП", - сказал Шмыгаль.

Напомним, Кабинет министров сегодня планирует ввести "карантин выходного дня" .

Источник: УНН
Теги: бизнес, Коронавирус, карантин, выходные дни, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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