Экономика Украины не выдержит полного "локдауна" - Шмыгаль

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Экономика Украины не выдержит полного "локдауна" для нераспространения коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Десятки стран Европы с мощными медицинскими системами вводят жесткие "локдауны": Великобритания, Франция, Италия, Польша, Германия, Чехия - все они идут на усиление карантинных мероприятий. Экономика Украины не выдержит полного локдауна", - сказал премьер.

Поэтому, по его словам, Минздрав разработал изменения в постановление №641, предусматривающие введение в Украине так называемого "карантина выходного дня".

Напомним, Кабинет министров Украины планирует ввести "карантин выходного дня", правительство готово поддержать предпринимателей после принятия такого решения.