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Правительство поддержало введение электронных социальных услуг

Правительство поддержало введение электронных социальных услуг

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Кабмин поддержал введение экспериментального проекта по предоставлению электронных услуг социального характера. За соответствующее решение проголосовали на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Мы хотим ввести электронные услуги социального характера. Собственно, за эти три месяца уже люди смогут в электронной форме давать обращение о шести государственных социальных пособиях. Это важные помощи, в частности, для людей с инвалидностью", - сказала министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам также проект по реализации функционалов первой очереди Единой информационной системы социальной сферы позволит людям получать о себе информацию в Государственном реестре.

Напомним, по результатам исследования, в Украине 51% граждан не устанавливали мобильное приложение "Дія" (государство в смартфоне) и не планируют это делать.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, правительство, социальная помощь, Минсоцполитики
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