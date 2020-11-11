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Станцию "Академик Вернадский" замело снегом в конце антарктической весны

Станцию "Академик Вернадский" замело снегом в конце антарктической весны

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский" замело снегом в конце весны, которая продолжается в Южном полушарии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Национального антарктического научного центра в Facebook.

"В конце антарктической весны станцию замело. Высота снежного покрова составляет 169 - 170 см, что является рекордом для этого года зимивки", - сообщили в центре.

Впечатляющие фото прислал Юрий Отруба, руководитель 25-й УАЭ, со станции "Академик Вернадский".

"Теперь нашим полярникам прибавилось работы, как откопать путь наружу", - добавили в центре.

Напомним, в августе на станцию "Академик Вернадский" неожиданно вернулись пингвины.

Источник: УНН
Теги: Антарктида
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