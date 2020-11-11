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В Раде уже 13 законопроектов по КСУ, на этой неделе их будут рассматривать комитеты - нардеп
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Кабмин сегодня рассмотрит проект внедрения в Украине 5G

Кабмин сегодня рассмотрит проект внедрения в Украине 5G

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Кабинет министров сегодня рассмотрит проект, касающийся плана внедрения 5G-технологий в Украине. Об этом на заседании правительства заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"На повестке дня сегодня проект, который касается плана внедрения 5G-технологий в Украине. Это очень важный законопроект для развития кластерной экономики, где будут реализованы проекты облачных технологий", - заявил Премьер.

Относительно качества связи и защиты информации сегодня рассмотрят еще три проекта, добавил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что при выполнении рекомендаций относительно допустимого уровня электромагнитного излучения для радиочастот 5G не несет вред человеческому здоровью.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, правительство, 5G
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