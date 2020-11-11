На прилавках магазинов появилась водка PRIME в новом дизайне

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Отечественное алкогольное предприятие - ЛВЗ "Рrime" - изменило внешний вид своей водки. Бутылки водки в обновленном дизайне уже появились на полках магазинов, передает УНН со ссылкой на сайт производителя.

Среди изменений дизайна бутылки - новая фигурная этикетка и новый именной колпак с золотыми гранями.

В компании уверены, что рестайлинг бутылки водки Рrime - "это свежий и стильный взгляд на любимую классику, которая за многие годы полюбилась потребителю".

Производитель также рассказал, что качество водки осталось неизменно высоким, ведь над ее созданием много лет работают лучшие технологи ЛВЗ PRIME. К тому же при производстве используются только спирты высокого качества и чистая артезианская вода из скважины глубиной 700 м.

Напомним, ранее УНН писал, что ликеро-водочный завод "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") входит в рейтинг ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя.