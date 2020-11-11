Кабмин выделил 86 млн грн на оборудование для Охматдета и лечение украинцев за рубежом

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Кабинет министров Украины выделил 86 млн грн для улучшения материально-технического состояния учреждений здравоохранения, в частности, для оборудования для Охматдета и программы "лечение украинцев за рубежом". Об этом написал в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Правительство выделило 86 млн грн для улучшения материально-технического состояния учреждений здравоохранения. В частности, предусматриваются дополнительные средства на "Охматдет" для приобретения рентгеновской трубки к аппарату компьютерного томографа, приобретение источников ионизирующего излучения для аппаратов лучевой терапии для Национального института рака. Также на 12 млн грн будет расширено финансирования программе "лечение украинцев за рубежом", - написал Шмыгаль.

Как сообщал УНН ранее, Кабинет министров на сегодняшнем заседании планирует перераспределить расходы Минздрав на 2020 год, в частности, на приобретение рентгеновской трубки для Охматдета и перераспределение средств на программу по оплате труда госслужащих.