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Немалые премии за лучший эскиз большого Государственного Герба разрешили выдать из госказны

Немалые премии за лучший эскиз большого Государственного Герба разрешили выдать из госказны

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Кабинет министров утвердил возможность использования государственных денег для выплаты за лучший эскиз большого Государственного Герба Украины. Об этом с заседания правительства в среду, 11 ноября, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Кабмин утвердил возможность использования государственных денег для выплаты за лучший эскиз Большого государственного герба Украины", - сообщил Гончаренко.

Он напомнил, что выплаты по конкурсу будут составлять: первая премия - 100 000 грн, вторая премия - 50 000 грн, третья премия - 30 000 грн.

Ранее Верховная Рада обязала правительство до 1 декабря выбрать лучший эскиз большого Государственного Герба.

30 сентября Кабмин одобрил конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба и пообещал немалые премии.

Между тем историки критикуют спешку депутатов и указывают на то, что трезубца вполне достаточно.

Источник: УНН
Теги: конкурс, премии
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