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Транспорт будет работать даже во время "карантина выходного дня" - Криклий

Транспорт будет работать даже во время "карантина выходного дня" - Криклий

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Министр инфраструктуры Владислав Криклий объяснил, как будет работать пассажирский транспорт в Украине в условиях общегосударственного карантина и "карантина выходного дня. Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогам заседания правительства, передает УНН.

"Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения. Внутренние авиаперевозки будут осуществляться без ограничений. А во время авиапутешествий за границу ознакомьтесь с условиями въезда/выезда, установленных для украинских граждан страной, куда направляется пассажир", - прокомментировал ситуацию Владислав Криклий.

Вместе с тем, по словам министра, на время "карантина выходного дня" работа общественного транспорта не останавливаться.

Как сообщал УНН, в Украине ввели жесткий "карантин выходного дня".

Напомним, в Украине на 8 часов 11 ноября зафиксировано уже почти 490 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - опять более 10 тыс.

Источник: УНН
Теги: Украина, транспорт, карантин
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