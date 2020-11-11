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Кабмин поддержал план работы над запуском 5G в Украине

Кабмин поддержал план работы над запуском 5G в Украине

Михаил Федоров

КИЕВ. 11 ноября УНН. Кабинет министров Украины одобрил план работы над введением в Украине 5G, лицензию на который операторы уже смогут покупать через год-полтора. Об этом заявил на заседании правительства министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает корреспондент УНН.

"Нужно уже изучать и работать над технологией 5G, при введении скорость интернета ускоряется в 10-20 раз... Нам нужно начинать выполнять эту работу, она будет длиться больше года", - сказал Федоров.

Он отметил, что нужно задействовать регулятора, Генштаб ВСУ, и администрацию Госспецсвязи.

"Нам нужно одобрить этот план, он будет доступен публично. Мы надеемся, что через год-полтора года уже операторы начнут получать лицензии", - добавил Федоров.

Как сообщал УНН ранее, Кабинет министров сегодня рассмотрит проект, касающийся плана внедрения 5G-технологий в Украине.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, правительство, Михаил Федоров, 5G
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