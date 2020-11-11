Кабмин поддержал план работы над запуском 5G в Украине

КИЕВ. 11 ноября УНН. Кабинет министров Украины одобрил план работы над введением в Украине 5G, лицензию на который операторы уже смогут покупать через год-полтора. Об этом заявил на заседании правительства министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает корреспондент УНН.

"Нужно уже изучать и работать над технологией 5G, при введении скорость интернета ускоряется в 10-20 раз... Нам нужно начинать выполнять эту работу, она будет длиться больше года", - сказал Федоров.

Он отметил, что нужно задействовать регулятора, Генштаб ВСУ, и администрацию Госспецсвязи.

"Нам нужно одобрить этот план, он будет доступен публично. Мы надеемся, что через год-полтора года уже операторы начнут получать лицензии", - добавил Федоров.

Как сообщал УНН ранее, Кабинет министров сегодня рассмотрит проект, касающийся плана внедрения 5G-технологий в Украине.