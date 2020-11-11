Шмыгаль: без карантина медсистема "упадет" уже в декабре, мест не будет даже в коридорах

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Если ничего не делать, то уже 10-15 декабря медицинская система не сможет принять ни одного человека мест не будет даже в коридорах. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Если ничего не делать (не ввести карантин - ред.), то уже 10-15 декабря медицинская система не будет иметь возможности принимать ни одного человека. При сегодняшней ситуации, если ничего не делать, мест в больницах не будет даже в коридорах", - добавил Шмыгаль.

Напомним, Кабинет министров Украины поддержал введение "карантина выходного дня" - с 14 по 30 ноября 2020 года.

Как сообщал УНН, в Украине на 8 часов 11 ноября зафиксировано уже почти 490 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - опять более 10 тыс.