Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,12 0,0090  EUR: 33,20 -0,1932 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Раде уже 13 законопроектов по КСУ, на этой неделе их будут рассматривать комитеты - нардеп
В Раде уже 13 законопроектов по КСУ, на этой неделе их будут рассматривать комитеты - нардеп
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
24330

Гетманцев: Украина должна пойти на полный "локдаун" на 2-3 недели

Гетманцев: Украина должна пойти на полный "локдаун" на 2-3 недели

Данил Гетманцев

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украина должна пойти на 2-3 недели на полный "локдаун" для сохранения жизни хотя бы одного человека. Такое мнение высказал народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в эфире телеканала НАШ, передает корреспондент УНН.

"Мое личное мнение, позиция заключается в том, что если мы можем сохранить жизнь одного украинца благодаря такому решению, то мы должны идти не на "локдаун выходного дня", мы должны идти на полный "локдаун" на 2-3 недели, на сколько решит Министерство здравоохранения. Потому что есть определенные несопоставимые вещи - это жизнь и деньги. Если мы с вами даже говоря о больших цифрах, а я понимаю прекрасно, что это потеря экономики, потеря бюджета, это очень плохо, но если мы можем потерять деньги и спасти жизни, то мы даже не должны задумываться над этим решением", - сказал Гетманцев.

По его словам, благодаря полному "локдауну" врач не должен будет выбирать кому жить, а кому умереть только потому что коек не хватает.

Напомним, Кабинет министров Украины поддержал введение "карантина выходного дня" - с 14 по 30 ноября 2020 года.

Как заявлял Премьер-министр Денис Шмыгаль, экономика Украины не выдержит полного "локдауна" для нераспространения коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, карантин, нардепы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.