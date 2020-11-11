Половинчатый карантин не остановит распространение COVID-19, но уничтожит бизнес - эксперты

КИЕВ. 11 ноября. УНН. ​Введение Минздравом карантина выходного дня не решит проблемы стремительного развития в Украине второй волны пандемии COVID-19. Вместе с тем, такая ограничительная мера может уничтожить остатки и без того дышащей на ладан экономики, привести к потере украинцами сотен тысяч рабочих мест и социальному коллапсу. ​Такого мнения придерживаются опрошенные медики, представители бизнеса и экономические эксперты, передает УНН.

По словам главного врача медицинского центра “Амедика” Игоря Тихтенко, половинчатые меры Минздрава в виде жестких карантинных ограничений в выходные дни ни к чему хорошему не приведут. Остановить распространение инфекции такими методами попросту невозможно.

“У меня к этому отношение врачебное и личное человеческое. Нельзя вводить половинчатых мер. Я сторонник жесткого карантина. Если мы должны его вводить, то давайте это сделаем по примеру Израиля, Италии. А половинчатые решения не приведут ни к какому результату. Чем отличается воскресенье от вторника? В воскресенье люди должны отдыхать от рабочей недели — сходить с детьми в зоопарк, кафе, театр, кинотеатр. У меня вопрос: разве они не смогут сделать этого в будний день после 18.00? Смогут! И чем отличается время с 18.00 до 24.00 среды от времени с 8.00 до 24.00 субботы? Ничем! Это простая эпидемиологическая формула. Поэтому, если и вводить карантинные мероприятия и ограничительные меры, то жестко, по всей стране и на все дни, круглосуточно”, — говорит врач.

​Тихтенко добавил, что на фоне изначально проваленной задачи по минимизации роста COVID-19, Минздрав нанесет болезненный удар по экономике страны в целом и бизнесу в частности.

​"Есть и простая формула бизнеса: бизнес — это организация рабочих мест и создание добавочной стоимости. Любое карантинное мероприятие исключает создание рабочего места. Соответственно, в стране отсутствует добавочная стоимость", — резюмировал медик.

По мнению эксперта дискуссионного клуба Олега Пендзина, наиболее сильно от карантина выходного дня пострадают сферы питания, бытовых услуг и развлечений.

​"Что касается карантина выходного дня, то больше всего пострадают заведения общественного питания, культуры, услуг, в которых пик загруженности приходится именно на выходные дни. По сути, им обрежут половину их месячного дохода, если не больше... Эта мера не даст ожидаемого результата по защите от заражения, но сыграет сильную негативную роль с точки зрения экономических процессов“, — убежден Пендзин.

​Серьезными последствиями для социума грозит запрет на работу в выходные дни операторов почтовой связи. По мнению директора по развитию сети компании “Новая почта” Евгения Тафийчука, столь противоречащее здравой логике ограничение станет лишь катализатором массовых нарушений людьми карантинных норм.

“Данным шагом Минздрав попросту обрезает жизненноважную логистическую артерию, которая с первых дней карантина в Украине снабжала людей в безопасном дистанционном режиме всем необходимым, в том чисел — товарами первой необходимости. За последний месяц в „Новой Почте“ резко возрос объем заказов на почтовую доставку продуктов питания, лекарств, дезинфицирующих и средств личной гигиены. В условиях стремительного развития пандемии, люди все больше боятся выходить из дому без надобности, предпочитая покупать все необходимое в интернете и получать товары безопасным путем — через почту! В нашей компании уже давно отлажена схема бесконтактного оформления, оплаты и выдачи посылок. Все отделения соответствуют установленным правительством противоэпидемиологическим нормативам. Если сейчас, когда счет ежедневно заболеваемых приближается уже к 10 тысячам человек, остановить работу почтовых операторов даже на выходные дни, это вынудит население страны бегать по магазинам и аптекам, рискуя собственным здоровьем. У нас 7500 отделений по всей стране, которые равномерно обслуживают людей в течении недели без скопления. Считаю, что такое стратегическое для государства направление, как почтовая связь, должно работать в беспрерывном режиме вплоть до крайнего момента — вероятного введения комендантского часа”, — считает Евгений Тафийчук.