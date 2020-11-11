ООС: зафиксирован один обстрел со стороны боевиков, есть раненый

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, 11 ноября, в районах ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года во время заседания Трехсторонней контактной группы", - сообщили в пресс-центре.

Так, российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета вблизи Каменки.

К сожалению, вследствие обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Воина сразу доставили в лечебное учреждение, где он получает надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Кроме того, в районе проведения операции должным выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминировано почти 6 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 89 найденных взрывоопасных предметов.

"Украинские воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - отметили в штабе ООС.

Напомним, по данным разведки, боевики на Донбассе продолжают использовать "режим тишины" для совершенствования инженерного оборудования передовых позиций и устанавливают новые минные ловушки.