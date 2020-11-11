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В Киевской области более 37 тысяч учащихся обучаются дистанционно

В Киевской области более 37 тысяч учащихся обучаются дистанционно

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Из-за карантина школы в Киевской области работают по смешанной форме, более 37 тыс. учащихся обучаются дистанционно. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

"Форма обучения в школах зависит от карантинного зонирования городов и районов области, детсады же продолжают работать в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Сообщается, что так, в 117 учреждениях общего среднего образования, которые находятся в "красной" карантинной зоне организовано дистанционное обучение. Речь идет о почти 37,5 тыс. учеников.

"В учебных заведениях оранжевой зоны обучение проводится очно, дистанционно или по смешанной формой в зависимости от эпидемической ситуации. В частности, в школах Белой Церкви и Узинского ОТГ очно учатся ученики начальных классов, а 5-11 классы - дистанционно. В учебных заведениях Киево-Святошинского района и в Ирпене организовано смешанное обучение", - отмечается в сообщении.

Также есть случаи, когда заведения полностью работают в дистанционном режиме, из-за заболевания коронавирусом. Это по две школы в Белоцерковском, Васильковском, Переяслав-Хмельницком районах, а также по одной школе в Бородянском и Яготинском районах.

Кроме того, дистанционно учатся отдельные классы в Буче и Бородянке. Ученики Бучанского УВК № 4 будут находиться на каникулах до 15 ноября.

"В целом пока лечатся от коронавируса 257 учеников и 464 учителя. Вместе с тем, учреждения дошкольного образования Киевской области продолжают работать в штатном режиме. Речь идет и о тех садах, которые находятся в "красных" зонах. Они работают, согласно решению государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине на 8 часов 11 ноября зафиксировано уже почти 490 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - опять более 10 тыс.

Источник: УНН
Теги: Украина, Киевская область, Коронавирус
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