В ООН отметили ухудшение условий жизни людей с инвалидностью в Украине из-за пандемии

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Украине коронакризис ухудшил существующее положение дел относительно доступа к базовым услугам лиц с инвалидностью. Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер во время презентации новой информационной записки о влиянии пандемии COVID-19 на людей с инвалидностью в Украине, передает корреспондент УНН.

"Еще в марте, когда начался COVID-19, это повлияло на положение в стране. Мы как миссия рассмотрели, что происходило в стране и поняли, что нужно начинать с того, как это влияет на различные уязвимые группы по стране, и какие виды противодействия принимаются", - сказала Богнер.

Она подчеркнула, что пандемия во всем мире (не только в Украине) показала, что существуют определенные дискриминационные проявления по уязвимым группам населения.

"По Украине кризис COVID-19, в частности, ухудшил существующее отношение... барьеры, с которыми сталкиваются лица с инвалидностью по доступу к базовым услугам, которые им нужны. Наш мониторинг указывает на то, что в течение пандемии доступ лиц с инвалидностью к охране здоровья, к реабилитационным услугам, образованию, услугам по соцзащите и трудоустройства, стал только хуже. Пандемия показала, что есть потребность в том, чтобы оказать поддержку услугам, которые идут для людей с инвалидностью, проживающих в сообществах, а не в соответствующих заведениях", - добавила глава миссии.

Напомним, по данным Министерства иностранных дел, ООН мобилизовала на цели гуманитарной деятельности в Украине более полумиллиарда долларов.