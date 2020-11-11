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Укрзализныця назначила дополнительный Интерсити+ из Киева во Львов на 18 ноября

Укрзализныця назначила дополнительный Интерсити+ из Киева во Львов на 18 ноября

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Укрзализныця назначила дополнительный Интерсити+ из Киева во Львов на 18 ноября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

"Укрзализныця назначила скоростной поезд Интерсити+ № 705/706 сообщением Киев - Львов - Киев на 18 ноября этого года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что рейсы указанного поезда будут обслуживаться подвижным составом производства Hyundai. Поезд будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 6:00 и прибывать во Львов в 11:09 (с остановками на станциях Коростень, Пидзамче).

"В обратном направлении из Львова поезд будет отправляться в 18:46 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 23:53", - отмечается в сообщении.

Напомним, с 1 ноября этого года на 15% уменьшено цены на билеты в вагонах 1-го класса поездов Интерсити+.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, Киев, Укрзализныця, поезд
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