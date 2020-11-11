Десять областей заполнили COVID-кровати в больницах на 70% и более: где наихудшая ситуация

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Украине кровати в учреждениях здравоохранения 1-й волны для пациентов с подозрением или диагнозом COVID-19 заполнены более чем на 70% уже в десяти областях, больше всего - в Полтавской, Ровенской и Одесской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Наиболее загружены больницы в областях:

Полтавская область (82,6%)

Ровенская область (78,8%)

Одесская область (76%)

Черниговская область (74,7%)

Сумская область (71,4%)

Запорожская область (70,9%)

Донецкая область (70,8%)

Луганская область (70,6%)

Киевская область (70,3%)

Закарпатская область (70%)

Так, в перечень областей за 10 ноября по сравнению с показателями днем ранее присоединилась Луганска, но "выбыла" Винницкая область.

При этом в Киеве занято 58,6% коек. В общем показатель по Украине составляет 62,7%.

На основе в том числе и таких показателей, ни одна из областей не готова к ослаблению карантина. Худшая ситуация с заболеваемостью за последние 14 дней на 100 тыс. населения - Черновицкая (643,7 при допустимых меньше 40), Житомирская (584,9), Хмельницкая (527,5) области.

Количество инфицированных коронавирусом с начала пандемии в Украине приближается к полмиллиона. При этом активных больных на сегодня 259 402.

Между тем, ранее глава Минздрава Максим Степанов неоднократно подчеркивал, что Украина может выделить в общей сложности до 52 тыс. коек для лечения больных коронавирусной болезнью COVID-19. На сегодня в стационаре 28,5 тыс. таких пациентов.

В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Сейчас действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.