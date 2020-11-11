"Карантин выходного дня" не помешает матчам чемпионата Украины - Павелко

КИЕВ. 11 ноября. УНН. "Карантин выходного дня", который начинает действовать с 14 ноября, не помешает проведению матчей чемпионата Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент УАФ Андрей Павелко, передает УНН.

"На прошлой неделе УАФ, УПЛ и ПФЛ провели совещание, на котором разработали предложения для Минздрава о продлении футбольных соревнований до конца года. Совместно и благодаря плодотворному сотрудничеству с министром здравоохранения Максимом Степановым нам удалось отстоять возможность продолжения поединков УПЛ, Первой и Второй лиг, которые назначены на выходные дни. За что очень благодарен лично руководителю Минздрава!", - написал он.

По словам Павелко, все матчи будут проходить без зрителей.

"К сожалению пока все поединки будут проходить без зрителей - здоровье болельщиков прежде всего! Зато Минздрав разрешил проведение матчей чемпионата даже в тех населенных пунктах, которые ранее находились в "красной зоне".

Это существенно уменьшит для многих клубов логистическую и финансовую нагрузку", - добавил президент УАФ.

Со своей стороны УПЛ и ПФЛ гарантирует строгое соблюдение всех необходимых мер безопасности и требований Минздрава при организации и проведении матчей и жесткий контроль за состоянием здоровья участников соревнований, отметил Павелко.

Как писал УНН, вся Украина будет жить по правилам "оранжевой зоны" карантина.